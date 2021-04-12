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Аэростат «Почты России» совершил первый полет над Великими Луками



В день торжественного открытия 25-й Международной встречи воздухоплавателей в городе Великие Луки аэростат «Почты России» впервые поднялся в небо над городом на Ловати. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСП Псковской области.

Фото: Евгений Вендт

Также был дан старт работы традиционной баллонной почты. В этом году работа баллонной почты впервые осуществляется на корпоративном аэростате «Почты России». В небо поднялось более 300 отправлений жителей и гостей города на Ловати на высоту порядка 500 метров.

Почтовые отправления для отправки посредством «баллонной почты» будут приниматься на протяжении всего времени проведения встречи воздухоплавателей в Великих Луках и ежедневно передаваться пилоту.