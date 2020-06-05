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Недвижимость

Сбербанк и Росреестр зарегистрировали 1 миллион сделок с недвижимостью в электронном виде

29.06.2020 18:22|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк и Росреестр провели 1 миллион сделок по приобретению недвижимости с использованием сервиса «Электронная регистрация», который позволяет покупателям зарегистрировать право собственности удаленно без посещения МФЦ.

Миллионным клиентом сервиса электронной регистрации стала жительница Башкирии Анна Устинова, которая приобрела квартиру в ипотеку Сбербанка. 

«Воспользоваться "Электронной регистрацией" предложил менеджер банка — и действительно всё прошло очень быстро, буквально через 3 дня после сделки я уже получила все документы. Приятной неожиданностью для меня стало и то, что я оказалась счастливым миллионным клиентом. Спасибо большое за такой сервис Росреестру и Сбербанку!», рассказала Анна Устинова. 

26 июня представители руководства Сбербанка и Росреестра торжественно поздравили женщину вручили памятный подарок от Сбербанка.

«Мы поздравляем нашего миллионного клиента и желаем счастливого новоселья! Мы рады, что наши сервисы помогают клиентам удобно, быстро и, главное, безопасно приобрести жилье и пользуются популярностью по всей России. Запуск нашего совместного проекта с Росреестром стал важным шагом на пути к цифровизации государственных услуг в сфере недвижимости и позволил перейти к дистанционному оформлению сделок в электронном виде. Особую значимость сервис приобрел в условиях всеобщей самоизоляции — спрос на услугу вырос на 50% по ипотечным сделкам и в 6 раз по сделкам с недвижимостью без ипотеки. На сегодняшний день более 82% сделок с недвижимостью в Сбербанке регистрируются через сервис электронной регистрации», - рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. 

«Опираясь на успешный опыт реализации проекта по электронной регистрации сделок с недвижимостью со Сбербанком и в сотрудничестве с крупнейшими кредитными организациями, в настоящий момент мы разрабатываем универсальный стандарт взаимодействия. Мы нацелены на то, чтобы через полтора года весь процесс оформления сделки занимал у нашего клиента 1 рабочий день», - заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. 

Пандемия коронавирусной инфекции показала, что основным трендом в предоставлении государственных услуг является цифровой формат, рассказали в ведомстве. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Росреестром проводится целый комплекс мероприятий, направленных на увеличение доли ипотечных сделок, поступающих на государственную регистрацию в электронном виде. По итогам 2019 года 9% заявлений о государственной регистрации ипотеки поступило в Росреестр в электронном виде. По состоянию на июнь 2020 уже 37% заявлений о регистрации ипотеки поступает в электронном виде, что почти в два раза выше показателя национального проекта на 2021 год.

«Электронная регистрация» в комплексе с другими онлайн-сервисами ДомКлик позволяет покупателю и продавцу недвижимости решить все вопросы по сделке за один визит в банк, включая регистрацию права собственности. В случае покупки квартиры в новостройке сотрудник банка сам выезжает к клиенту домой для подписания и отправки документов на регистрацию. Зарегистрированные документы все участники сделки получают в личном кабинете ДомКлик и на электронную почту.

Совместный сервис Сбербанка и Росреестра был запущен в январе 2016 года для сделок на вторичном рынке, в январе 2017 года сервис стал работать и для новостроек.

В большинстве регионов России срок регистрации сделок в электронном виде не превышает 4 дней, что в 2 раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации.

Теги: #Росреестр #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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