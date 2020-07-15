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Росреестр: В Псковской области увеличилось количество самозахватов земельных участков

07.09.2020 18:15|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области увеличилось количество самозахватов земельных участков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Управления Росреестра.

Так, в Псковском районе в ходе выездной внеплановой проверки в отношении объекта земельных отношений выявили случай строительства объекта недвижимого имущества площадью более 100 квадратных метров за пределами границ проверяемого земельного участка, находящегося в собственности физического лица.

А в Пскове при проведении проверок установлено несколько случаев переноса правообладателями земельных участков ограждений за границы своих земельных участков, в результате чего выявлено самовольное занятие земель общего пользования, части дорог.

«Самовольное занятие земельного участка является наиболее распространённым нарушением земельного законодательства в регионе, -  пояснила начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Псковской области Татьяна Петрова. - Государственные земельные инспекторы при проведении проверок все чаще выявляют самовольное занятие земельных участков, в том числе из земель, государственная собственность на которые не разграничена».

Отмечается, что приобретая земельные участки, имеющие ограждение (заборы), покупатели зачастую полностью доверяют продавцу, полагая, что ограждения установлены по границам, указанным в межевых планах (землеустроительных делах). Но выявляются случаи, когда лица приобретают земельные участки, на которых уже имеются нарушения. Например, в Псковском районе при проведении выездной внеплановой проверки было выявлено занятие земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена более 1000 квадратных метров. Собственник земельного участка пояснил, что приобрел земельный участок с установленным забором и продавец заверил, что заборы установлены в соответствии с границами, указанными кадастровым инженером в межевом плане.

Доводы правообладателей о том, что они пользуются земельными участками в границах ограждения, установленного прежним собственником, не является основанием для освобождения от административной ответственности, пояснили в пресс-службе.

Теги: #Росреестр #земля
Источник: Псковская Лента Новостей
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