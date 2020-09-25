Недвижимость

Росреестр призывает псковичей остерегаться «двойников» при покупке недвижимости

Управление Росреестра по Псковской области призывает псковичей остерегаться сайтов- двойников при покупке недвижимости.

Каждый человек рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда при покупке квартиры или дачного участка нужно получить достоверную информацию о недвижимости, и этим активно пользуются мошенники. В Росреестре Псковской Ленте Новостей рассказали, как не дать ввести себя в заблуждение и получить актуальные сведения из достоверного источника.

Форумы в интернете пестрят жалобами обманутых пользователей, которые заказали через сторонние сайты в сети Интернет выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а в итоге не получили выписку. При этом мошенники зарабатывают на доверчивых клиентах миллионы рублей.

Для начала, напомним, почему так важен ЕГРН. Дело в том, что в выписка содержится информация об объектах недвижимости на территории Российской Федерации и зарегистрированных правах, ограничениях и обременениях недвижимого имущества. Именно в этом документе зафиксировано, что конкретный гражданин является владельцем квартиры. Получить эту информацию можно, воспользовавшись онлайн-сервисами Росреестра и ФГБУ «ФКП Росреестра» на официальных сайтах rosreestr.gov.ru и kadastr.ru. Но именно широким распространением цифровых сервисов и пользуются мошенники.

Схема обмана следующая, гражданин заказывая выписку из ЕГРН в интернете у «агентства Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии РФ», которое позиционирует себя официальным агентством. Оказалось, что организация - фикция, и у нет ни выписки, ни денег, которые были оплачены. Так, сайты-посредники также предлагают оформить онлайн-выписку из ЕГРН. Только они не предупреждают своих клиентов, что их деятельность незаконна. Более того, нередко подобные ресурсы, чтобы ввести гражданина в заблуждение, размещают у себя символику Росреестра, и даже адреса у них порой отличаются от официального адреса на пару букв.

Как уберечься от мошенников?

Обратить особое внимание на доменное имя сайта в адресной строке браузера. Подставные сайты намеренно копируют структуру официальных онлайн-ресурсов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, размещают информацию о правомочии действовать от лица ведомств, зачастую используют в своем адресе слова «kadastr» «egrn» «vypiska» «rosreestr», либо добавляют к ним удвоенные буквы, приписки «online».

Вдобавок, на подобных сайтах-двойниках пользователи не могут зарегистрироваться при помощи своей учетной записи на Едином портале государственных услуг, предлагающем удобный электронный сервис «Личный кабинет». К тому же, на подставных сайтах Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или Публичной кадастровой карты также размещаются прайс-листы, реклама, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты. По этим признакам мошенников тоже легко распознать и не поддаться на их ухищрения.

Росреестр осуществляет активную деятельность, направленную на борьбу с такими сайтами. На основании судебных постановлений Роскомнадзором заблокировано 34 сайта.

«В российское законодательство подготовлены поправки, запрещающие перепродажу сведений из ЕГРН и создание сайтов, предлагающих такие услуги. Законопроект сейчас рассматривается Государственной Думой РФ, - пояснила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко. - За совершение подобных противоправных действий в нем предусмотрены административные санкции. Еще раз напомню, что достоверные сведения можно получить только на официальных сайтах: rosreestr.gov.ru и kadastr.ru».