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Псковичи продолжают самовольно захватывать земельные участки

10.11.2020 09:11|ПсковКомментариев: 0

375 плановых и 549 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства в Псковской области провели специалисты регионального Росреестра за 9 месяцев 2020 года. Инспекторы установили 574 нарушения земельного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Землевладельцам вручено 481 предписание об устранении нарушений, возбуждено 242 дела об административных правонарушениях, 186 субъектов привлечены к ответственности с наложением штрафных санкций на сумму более миллиона рублей. 287 нарушений устранены.

Наиболее частым нарушением земельного законодательства в Псковской области продолжает оставаться самовольный захват земельного участка. Ответственность за подобные действия предусмотрена статьей 7.1 КоАП РФ.

Теги: #Росреестр #земля
Источник: Псковская Лента Новостей
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