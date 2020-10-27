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Более 600 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области

624 нарушения земельного законодательства выявили специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области за 10 месяцев текущего года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Росреестра, специалисты провели 1013 проверок соблюдения законодательства об использовании земельных участков в регионе.

В целях пресечения нарушений землепользователям выдали 526 предписаний об устранении нарушений в области земельных отношений, возбудили 273 дела об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 1 млн 356 тысяч рублей. Землепользователи самостоятельно устранили 320 нарушений.

В число наиболее часто встречаемых нарушений земельного законодательства входят:

- нарушение статьи 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка);

- нарушение части 25 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор).

Штрафы за административные правонарушения должны быть оплачены в установленный законом срок в 60 дней, добавили в Росреестре. Несоблюдение данного срока влечет наложение дополнительного административного штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы.