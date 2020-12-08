Недвижимость

Комиссия при псковском Росреестре в три раза снизила кадастровую стоимость недвижимости

Комиссия при областном Росреестре в три раза снизила суммарную кадастровую стоимость объектов недвижимости за 11 месяцев 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.

За 11 месяцев 2020 года в комиссию поступило 170 заявлений в отношении 608 объектов недвижимости, из них 4 заявления в отношении 6 объектов недвижимости не были приняты к рассмотрению. По 30 заявлениям в отношении 54 объектов недвижимости комиссия приняла решение об отказе в пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости (2 отказа по заявлениям с 2019 года и 28 отказов по заявлениям этого года). В результате суммарная кадастровая стоимость объектов недвижимости за указанный период была снижена в 3,57 раза.

Основные причины, по котором были отказы в принятии заявлений к рассмотрению, – отсутствие документов, обязательных для предоставления в комиссию или истечение установленного законодательством срока оспаривания, уточнили в управлении. Наиболее частая причина отклонения заявлений – несоответствие отчетов об оценке рыночной стоимости требованиям соответствующего федерального закона.