Виталий Козырев об изменениях для владельцев недвижимости с 2021 года

В 2021 году в РФ планируется ряд изменений, которые коснутся всех владельцев недвижимости. Подробнее о них Псковской Ленте Новостей рассказал эксперт в области земельного права, недвижимости и строительства, юрист, кадастровый инженер, член Общественного совета при управлении Росреестра по Псковской области, директор «Многофункционального центра недвижимости» («МФЦ недвижимости») Виталий Козырев.
Со следующего года продавать, дарить недвижимость, а также заключать любые договоры на расстоянии, не собираясь вместе для подписания документа можно будет с привлечением двух и более нотариусов (федеральный закон от 27.12.2019 № 480).
Механизм следующий: каждый участник сделки обращается к нотариусу по своему выбору, но при условии, что хотя бы один из нотариусов, участвующих в сделке, работает в том регионе, где находится недвижимость.
После согласования всех условий договора каждый участник в присутствии нотариуса подписывает свой экземпляр бумажного договора, а также ставит простую электронную подпись в электронной форме договора в единой информационной системе нотариата (ЕИС).
Далее нотариусы с обеих сторон оформляют удостоверительную надпись на договоре и ставят свою квалифицированную электронную подпись в ЕИС нотариата.
Договор, удостоверенный двумя нотариусами и более, приравнивается по юридической силе к привычному письменному договору, на котором стоят подписи обеих сторон. Бумажный договор хранится в архиве нотариальной конторы, а электронный — в ЕИС нотариата.
Все нотариусы будут нести солидарную ответственность, если сделку признают недействительной по их вине.
С 1 января 2021 года ставка НДФЛ увеличивается до 15% (Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ). От повышенного налога все же освободили тех, кто продает свою недвижимость раньше срока (это 3 или 5 лет, в зависимости от обстоятельств) или получил недвижимость в дар не от близкого родственника.
В обоих случаях придется заплатить НДФЛ, но по прежней ставке 13%. И при этом появляется дополнительная возможность снизить налог с помощью налогового вычета.
Уменьшить налогооблагаемую сумму можно, применив стандартный вычет в 1 млн рублей либо в размере расходов на приобретение этой недвижимости (учитываются в т.ч. и расходы дарителя — ст. 220 НК РФ).
А новые поправки позволяют еще раз снизить налогооблагаемую сумму, добавив другие вычеты, оставшиеся у гражданина неиспользованными за тот же год (это стандартный, социальный или имущественный вычет на покупку жилья). Например, гражданин продает унаследованную недвижимость до истечения 3-летнего срока, и за тот же год он недополучил часть социального вычета на лечение (т.к. не хватило уплаченного за год налога, чтобы вернуть все).
Тогда он эту часть вычета может применить при расчете налога с продажи недвижимости и уменьшить на эту сумму налогооблагаемую базу (пп. «е» п. 1 ст. 1 федерального закона от 23.11.2020 № 372).
Кроме того, за покупку дачи теперь можно будет тоже получить налоговый вычет.
Раньше ФНС категорически отказывала всем, кто пытался вернуть НДФЛ в связи с покупкой дачи: дома на садовых участках не признавались жилыми строениями — а значит, не подходили под условия имущественного вычета за приобретение жилья.
Но теперь ситуация изменилась — 7 сентября 2020 года Минфин опубликовал новые разъяснения, согласно которым владелец садового участка может сделать налоговый вычет, если дом на этой земле был оформлен в его собственность в 2019 году или позже (Письмо Минфина от 07.09.2020 № 03-04-07/78389).
С этого времени садовый участок признается пригодным для строительства жилых домов.
Таким образом, если по документам на участке числится здание с назначением «жилое» или «жилое строение», оно приравнивается к жилому дому, и его собственник может воспользоваться вычетом и вернуть себе налог в сумме до 260 000 рублей (если у него еще есть право на этот вычет, т. к. его можно сделать только один раз в жизни).
Принят закон, улучшающий положение владельцев налогооблагаемого имущества (федеральный закон от 23.11.2020 № 374).
Теперь, изменение кадастровой стоимости недвижимости будет учитываться при определении налоговой базы в текущем и предыдущих налоговых периодах, если это предусмотрено законодательством о государственной кадастровой оценке. Например, если кадастровая стоимость уменьшается из-за исправления технической ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости или внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.
Сведения об измененной вследствие установления рыночной стоимости кадастровой стоимости объекта недвижимости будут учитываться с даты начала применения для целей налогообложения изменяемой кадастровой стоимости.
Отменяются ограничения количества налоговых периодов, за которые можно проводить перерасчет налога на имущество физических лиц в связи с заявлением о предоставлении льготы, право на которую возникло более трех лет назад.
Вводится понижающий коэффициент 0,6 — он применяется при исчислении налога на имущество физических лиц для вновь образованных объектов недвижимости с четвертого периода, в котором налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости.
С 1 января 2021 года для собственников квартир вводятся дополнительные обязанности по соблюдению правил пожарной безопасности (Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).
Запрещается:
- хранить мебель и другие предметы не только на чердаках и технических этажах, как раньше, но теперь и в подвальных помещениях, а также в цокольных этажах;
- устанавливать внешние блоки кондиционеров в коридорах и на лестничных площадках;
- пользоваться газовым оборудованием, если оно не прошло очередное техобслуживание;
- оставлять на балконе без присмотра непотушенную сигарету.
Несоблюдение этих правил влечет административную ответственность (штраф от 2 до 5 тысяч рублей — ст. 20.4 КоАП РФ) или приостановку деятельности объекта, если не наступят тяжкие последствия (ст. 219 УК РФ).
Во многих регионах уже утверждены повышенные тарифы для взносов на капремонт многоквартирных домов в 2021 году. Псковская область в этом отношении не является исключением.
Для собственников помещений в домах без лифта ежемесячный взнос в 2021 году будет составлять 7,36 рублей на квадратный метр общей площади помещения; для домов с лифтом – 8,58 рублей на квадратный метр общей площади помещения (Постановление администрации Псковской области от 05.10.2020 № 358).
В настоящее время в Псковской области размер ежемесячного минимального взноса на капитальный ремонт для собственников помещений в домах без лифта составляет 7,08 рублей на квадратный метр общей площади помещения, для домов с лифтом - 8,25 рублей.
Известно, что пересмотр оплаты произошел за счет подорожания самих материалов, которые необходимы для выполнения работ. Также в некоторых субъектах заявили, что ранее сам показатель в платежках не покрывал реальные расходы на содержание домовладений.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ (п. 1 ст. 169), платежи за капремонт возлагаются только на собственника жилого помещения в многоквартирном доме, и в случае неуплаты они взыскиваются в судебном порядке. Поэтому со следующего года собственная недвижимость будет обходиться еще дороже.