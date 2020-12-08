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Более 600 нарушений земельного законодательства выявил псковский Росреестр за 11 месяцев

За 11 месяцев 2020 года государственными инспекторами по использованию и охране земель псковского управления Росреестра проведено 1090 проверок соблюдения земельного законодательства в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, систематическое наблюдение за исполнением требований закона осуществляется путем проведения проверок соблюдения физическими и юридическими лицами требований установленных земельным законодательством, административного обследования объектов земельных отношений, а так же в иных формах, предусмотренных действующим законодательством.

В ходе проведения проверок выявлено 673 нарушения земельного законодательства в регионе. В целях пресечения нарушений землепользователям выдано 557 предписаний об устранении нарушений в области земельных отношений, возбуждено 308 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей. Землепользователями самостоятельно устранены - 354 нарушения.

Из выявленных государственными земельными инспекторами нарушений самым распространенным является самовольное занятие земельных участков – доля таких нарушений составила более 20% от общего числа выявляемых управлением нарушений земельного законодательства.