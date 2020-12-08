Недвижимость

Псковский Росреестр изменил реквизиты счета для оплаты госуслуг

Управление Росреестра изменило реквизиты счета для оплаты государственных услуг в сфере учетно-регистрационных действий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Новое положение Федерального закона от 27.12.2019 №479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» вступило в силу 1 января.

Эти реквизиты предназначены для оплаты государственной пошлины за госрегистрацию прав на недвижимость и сделок с ним, внесения платы за предоставление сведений из Единого госреестра недвижимости, для оплаты административных штрафов за нарушение земельного законодательства, а также за нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Новые реквизиты:

ИНН 6027086165 , КПП 602701001

Наименование получателя: УФК по Псковской области (Управление Росреестра по Псковской области)

40102810145370000049 - единый казначейский счет

03100643000000015700- номер счета получателя

Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ//УФК по Псковской области, г. Псков

БИК 015805002

ОКТМО – согласно приложению №1.