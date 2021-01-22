Недвижимость

Путин предложил обсудить меры по выравниванию цен на жилье

Президент России Владимир Путин считает необходимым обсудить меры для выравнивания цен на рынке жилья. На совещании по экономическим вопросам глава государства обратил внимание на то, что «в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир».

«В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», - цитирует президента ТАСС.

Владимир Путин напомнил, что к концу десятилетия нужно выйти на темпы строительства жилья в 120 млн квадратных метров в год. «При этом ежегодно не менее 5 млн российских семей должны улучшать свои жилищные условия», - добавил он.