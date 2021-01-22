Недвижимость

Жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры

Жилищным инспекторам облегчат доступ в квартиры россиян для проверок на предмет незаконной перепланировки. Cоответствующий законопроект подготовил Минстрой.

Доступ в квартиры, как и сейчас, будет возможен по решению суда. Но процедуру проверки хотят ускорить, поскольку незаконные перепланировки могут угрожать жизни и здоровью жильцов, сообщили в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин.

Документ предлагает ввести в Кодекс административного судопроизводства новый вид производства - по делам о предоставлении доступа в квартиры, пишет газета «Известия». Такие дела суды должны рассматривать в течение пяти дней, а решения по ним необходимо исполнять немедленно, следует из проекта.

Действующее законодательство не предусматривает отдельных условий для жилищных инспекторов. «В связи с этим такие дела рассматриваются в рамках искового производства, минимальный срок рассмотрения которых в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ составляет два месяца», - указано в пояснительной записке к законопроекту Минстроя.

Документ находится на рассмотрении правительства для последующего внесения в Госдуму, отметил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина. На рассмотрение нижней палаты его планируют предоставить в марте, следует из плана законопроектной деятельности на 2021 год.