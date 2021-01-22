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В конце 2020 года отмечен значительный рост обращений псковичей по вопросам оценки недвижимости

27.01.2021 22:44|ПсковКомментариев: 0

В 2020 году в управление Росреестра по Псковской области поступило 1085 обращений от граждан, из них 334 - поступили почтовым отправлением, а 716 - через сайт ведомства или по электронной почте, остальные направлены из центрального аппарата Росреестра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления, где подвели итоги за прошлый год по обращениям граждан.

В ведомстве отметили, что из-за сложной эпидемиологической обстановки и ограничения допуска посетителей в здания управления, а также прекращения личного приема граждан, они чаще направляли обращения по сети Интернет.

Значительное увеличение обращений граждан, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдалось в четвертом квартале 2020 года. Набольший интерес физических лиц наблюдался по следующим вопросам:

  • по постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав, предоставления сведений из ЕГРН увеличение на 35%;
  • по вопросам государственного земельного надзора на 47%;
  • по вопросам землеустройства, землеустроительного процесса, установления границ, мониторинга земель, кадастровой деятельности на 33%;
  • по вопросам оценки недвижимости на 70%.

В Росреестре напомнили, что в рамках ограничительных мер действующих на территории Псковской области, для отправки обращения в адрес регионального управления можно воспользоваться интернет-сервисом «Обращения граждан online», посредством электронной почты (60_upr@rosreestr.ru) или направить обращение в письменном виде почтовым отправлением по адресу: 180017, Псков, ул. Рабочая, 11.

Теги: #Росреестр #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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