Недвижимость

В конце 2020 года отмечен значительный рост обращений псковичей по вопросам оценки недвижимости

В 2020 году в управление Росреестра по Псковской области поступило 1085 обращений от граждан, из них 334 - поступили почтовым отправлением, а 716 - через сайт ведомства или по электронной почте, остальные направлены из центрального аппарата Росреестра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления, где подвели итоги за прошлый год по обращениям граждан.

В ведомстве отметили, что из-за сложной эпидемиологической обстановки и ограничения допуска посетителей в здания управления, а также прекращения личного приема граждан, они чаще направляли обращения по сети Интернет.

Значительное увеличение обращений граждан, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдалось в четвертом квартале 2020 года. Набольший интерес физических лиц наблюдался по следующим вопросам:

по постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав, предоставления сведений из ЕГРН увеличение на 35%;

по вопросам государственного земельного надзора на 47%;

по вопросам землеустройства, землеустроительного процесса, установления границ, мониторинга земель, кадастровой деятельности на 33%;

по вопросам оценки недвижимости на 70%.

В Росреестре напомнили, что в рамках ограничительных мер действующих на территории Псковской области, для отправки обращения в адрес регионального управления можно воспользоваться интернет-сервисом «Обращения граждан online», посредством электронной почты (60_upr@rosreestr.ru) или направить обращение в письменном виде почтовым отправлением по адресу: 180017, Псков, ул. Рабочая, 11.