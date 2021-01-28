Недвижимость

Общественный пресс-центр ПЛН: Что, как и для кого строят в Псковской области?

В пятницу, 29 января, в 11:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная строительной отрасли и рынку недвижимости в Псковской области.

Председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов расскажет о ситуации в сфере строительства и на первичном рынке недвижимости, о том, насколько активны застройщики и покупатели, как коррелируются в регионе спрос и предложение, и стала ли драйвером развития для отрасли льготная ипотека.

Какие планы у псковских застройщиков на 2021 год? Какова динамика по росту цен, темпам строительства и объемам ввода жилья? Насколько сильна конкуренция в строительной отрасли, и мотивирует ли она строительные компании проявлять больше творчества в разработке проектов или они ограничиваются только маркетинговыми инструментами?

Дата проведения: 29 января. Начало в 11:00.

Журналисты смогут принять участие в мероприятии в дистанционном формате. Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН ВКонтакте.

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