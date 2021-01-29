Кадастровая палата запустила новый сервис представления выписок ЕГРН

В Федеральной кадастровой палате Росреестра запущен «Сервис представления выписок ЕГРН». Сейчас, в соответствии с законодательством, выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство необходимо в течение трех суток. Сервис позволит сократить время выдачи сведений до нескольких минут, сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате по Псковской области.
«Сервис предназначен только для физических лиц, запрашивающих сведения в качестве заявителей, заказ выписок представителями как физических, так и юридических лиц в сервисе не предусмотрен», – пояснила эксперт Кадастровой палаты по региону Наталья Тимофеева.
Вход в сервис осуществляется через ЕСИА, поэтому для работы с сервисом необходима подтвержденная учетная запись пользователя на портале «Госуслуги». Если учетная запись не подтверждена, то вход в сервис невозможен. Также невозможен вход в сервис, если в профиле пользователя на портале «Госуслуги» не хватает данных, необходимых для формирования запросов на получение сведений из ФГИС ЕГРН.
Обязательными для формирования запроса на получение сведений ЕГРН являются следующие данные:
Следует учесть, что посредством сервиса предоставляются выписки из ФГИС ЕГРН только в электронном виде. Кроме того, сервис не дает возможности предоставлять выписки, содержащие сведения ограниченного доступа.
Сервис дает пользователям осуществлять следующие операции:
Через сервис можно заказать следующие виды документов:
Кадастровая палата по Псковской области рекомендует гражданам пользоваться услугами Росреестра в электронном виде посредством сервиса предоставления сведений.
«Дистанционно способ предоставления государственных услуг позволит сократить время их получения, а также пользоваться актуальной информацией из ЕГРН», – добавила эксперт.