Недвижимость

Опубликованы сведения о пригодных для жилищного строительства территориях Псковской области

Росреестр приступил к тестированию технологии по отображению пригодных для жилищного строительства территорий на публичной кадастровой карте (ПКК). Сведения о таких объектах муниципальной и неразграниченной государственной собственности начали наносить на ПКК на территории четырех регионов - Пермский край, Самарская и Псковская области, Республика Татарстан.

Анализ эффективности использования земель проводится ведомством по поручению председателя правительства Михаила Мишустина в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По результатам работы в 2020 году выявлено порядка 5,7 тыс. земельных участков и территорий, площадь которых около 100 тыс. га, для дальнейшего вовлечения в оборот, что позволяет построить, по экспертным оценкам, порядка 310 млн кв. м. жилья.

Нововведение необходимо для того, чтобы потенциальные инвесторы в режиме онлайн на ПКК могли выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли. Сервис позволит обеспечить связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами. Потенциальные инвесторы смогут заполнить форму обращения, связанного с конкретным объектом, и отправить его в уполномоченный орган.

Для поиска земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо зайти на сайт публичной кадастровой карты, выбрать тип объектов поиска «Жилищное строительство» и выполнить поиск по кадастровому номеру или по условному номеру.