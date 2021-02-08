Недвижимость

В Псковской области запущен сервис «Земля для стройки»

В Псковской области запущен сервис «Земля для стройки» для потенциальных инвесторов и рядовых жителей по выбору участков, пригодных для жилищного строительства. Данный проект был реализован по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском управлении Росреестра.

«Земля для стройки» позволит с помощью цифровых технологий инвесторам, застройщикам, которые занимаются строительством многоквартирных домов и коттеджных поселков, а также обычным гражданам приобретать земельные участки.

Росреестр провел анализ эффективности использования земель. Оказалось, что в России под жилую застройку подходит 5,7 тыс. земельных участков общей площадью около 100 тыс. га. По экспертным оценкам, такая территория позволяет построить порядка 310 млн. кв. м жилья.

«Псковская область одна из первых четырех регионов участвует в федеральном проекте, что дает возможность псковичам и предпринимателям региона получать точную и актуальную информацию о земельных участках», - пояснила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

Отметим, что на публичной кадастровой карте всего размещено 30 земельных участков и территорий, расположенных в Псковской области, в частности 8 земельных участков общей площадью 166,4 га и 22 территории общей площадью 398,8 га. Потенциал использования земли в основном - под индивидуальное жилищное строительство и под многоквартирные дома.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Росреестра Олег Скуфинский подписали соглашение, предметом которого является организация информационного взаимодействия между сторонами для обмена сведениями.

Помимо Псковской области новый сервис начали тестировать также в Самарской области, Пермском крае, а также в Татарстане.

Для поиска земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо:

зайти на сайт Публичной кадастровой карты

выбрать тип объектов поиска «Жилищное строительство»

выполнить поиск по кадастровому номеру или по условному номеру

Для поиска всех объектов необходимо ввести символ «*» в строку поиска.

Для создания обращения, связанного с земельным участком или территорией, имеющими потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо нажать на ссылку «Подать обращение» в информационном окне по соответствующему объекту.

В дальнейшем Росреестр планирует отображать и актуализировать информацию о землях под жилую застройку по всей территории России. Также планируется наладить и оптимизировать связь между ответственными ведомствами и заинтересованными инвесторами.