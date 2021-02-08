Недвижимость

В России реформируют систему поддержки нуждающихся в жилье

Минстрой создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано улучшить жилищные условия. Он будет функционировать в онлайн-режиме, пишет газета «Известия» со ссылкой на министерство.

Сегодня министерство получает отчеты от регионов о фактически выполненной работе по улучшению жилищных условий, отметили в Минстрое. При этом ведомство выделяет федеральные средства на эти цели не адресно каждому конкретному нуждающемуся, а по общей заявке от субъекта, где содержатся сведения о количестве льготников, рассказали в министерстве.

Проект нормативного-правового акта о создании реестра находится на согласовании в правительстве, отметили в Минстрое.

«Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», - подчеркнули в ведомстве.

В реестр планируют включить граждан, нуждающихся в обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета. Речь о пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцах, выезжающих из районов Крайнего Севера, инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, ветеранах Великой Отечественной войны и боевых действий и других категориях, уточнили в Минстрое.

Сейчас перед более чем 750 тыс. семей есть обязательства в рамках государственных и федеральных программ, всего же помощи в приобретении жилья по разным основаниям ждут около 4 млн семей, рассказала руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое, президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Чтобы обеспечить их поддержкой, необходимо порядка 9 трлн рублей, добавила эксперт.