Недвижимость

Три «горячих линии» организует в феврале псковский Росреестр

Сразу три «горячих линии» организует управление Росреестра для жителей Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, первая будет работать 18 февраля с 10:00 до 12:00. Главный специалист-эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Галина Андриянова ответит на вопросы по оспариванию результатов кадастровой оценки объектов недвижимости. Звонки будут приниматься по номеру телефона 68-74-58.

25 февраля «горячая линия» будет активна с 10:00 до 11:00. Начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко готова пообщаться на темы профилактики и противодействия коррупции. Обращаться следует по номеру телефона 68-74-06.

Третья «горячая линия» пройдет 26 февраля с 15:00 до 16:00. Заявителей выслушает начальник отдела государственного земельного надзора Татьяна Петрова. У нее можно получить консультацию по требованиям земельного законодательства РФ в рамках осуществления проверочных мероприятий госземнадзора. Звонить можно по номеру телефона в Пскове 68-74-15.