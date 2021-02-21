Недвижимость

Названы основные причины отказа в апелляции по приостановлению кадастрового учета

33 обращения об обжаловании приостановлений по кадастровому учету поступило в псковский Росреестр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

«Оформление недвижимости – дело непростое и не всегда достаточно только сдать документы и получить выписку из единого государственного реестра недвижимости», - отметили в Росреестре.

На практике бывают случаи, когда регистратор выносит решение о приостановлении учетно-регистрационных действий. Причины приостановки могут быть различные: собран неполный пакет документов, на объект недвижимости наложен арест, представленные документы не являются подлинными или сведения, содержащиеся в них, недостоверны и другое.

Напомним, что при управлении Росреестра по Псковской области работает апелляционная комиссия по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении государственного кадастрового учета (ГКУ), государственной регистрации прав. Обращение в апелляционную комиссию является и правом граждан, и их обязанностью, если они желают оспорить решение о приостановлении кадастрового учета в суде.

Всего за второе полугодие 2020 года состоялось 8 заседаний апелляционной комиссии. От граждан и юридических лиц поступило 33 обращения об обжаловании решений о приостановлении осуществления ГКУ, из них в работу было принято 25 заявлений. Специалисты вынесли 10 решений об отказе в принятии заявлений к рассмотрению и 15 решений об отклонении. 8 заявлений отозвали заявители по собственной инициативе.

Сравнивая показатели с аналогичным периодом 2019 года (по количеству обращений в комиссию), во втором полугодии минувшего года отмечается снижение количества обращений на 33%.

«За вышеуказанный период основными причинами, послужившими основанием для принятия апелляционной комиссией решений об отказе в принятии к рассмотрению заявлений являлись: обжалование заявителем решения о приостановлении государственной регистрации прав, когда апелляционная комиссия не уполномочена рассматривать такие решения; несоблюдение порядка направления заявления об обжаловании решения о приостановлении, в частности, заявление в апелляционную комиссию направлено заявителем в срок, превышающий 30 дней с даты принятия решения о приостановке», - уточнила секретарь комиссии Лидия Голенкина.