Недвижимость

Росреестр возобновляет личный прием псковичей

Управление Росреестра по Псковской области возобновляет личный прием граждан и представителей организаций с 15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

«Личный прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи», - подчеркнули в Росреестре.

Записаться на прием можно по телефонам, указанным в графике, который опубликован на сайте Росреестра, а также закреплен на стене официальной группы управления «ВКонтакте».

Личный прием проводится с соблюдением масочного режима и социального дистанцирования (не менее 1,5 метров).