Недвижимость

Псковский Росреестр проведет несколько «горячих линий»

Сотрудники управления Росреестра по Псковской области ответят на вопросы граждан в рамках информационной компании, посвященной Международному дню клиента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

«Горячую линию» по вопросам земельного надзора 24 марта с 15.00 до 16.00 проведет начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Татьяна Петрова. Телефон 68-74-15.

На вопросы, касающиеся порядка оспаривания результатов кадастровой стоимости объектов недвижимости ответит главный специалист-эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Галина Андриянова. Консультация пройдет 24 марта с 11.00 до 12.00. Телефон 68-74-58.

Узнать о мерах профилактики и противодействия коррупции псковичи могут 25 марта с 11.00 до 12.00. Ответственный за «горячую линию» - начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко. Телефон 68-74-06.

Консультацию по вопросам государственной регистрации прав и кадастровому учету объектов недвижимости, а также по электронным услугам Росреестра проведет заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Елена Евтюгина. Обращения будут приниматься 31 марта с 11.00 до 12.00 по телефону 68-70-77.