Недвижимость

В СберБанке назвали средний размер первоначального взноса по ипотеке

По данным электронной площадки СберБанка, для покупки недвижимости ДомКлик средний размер первоначального взноса на первичном и вторичном рынках жилья в России составляет 32% от стоимости недвижимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

При этом средний размер первоначального взноса на первичном рынке на февраль этого года составляет 1,9 млн рублей. На вторичном рынке в аналогичный период взнос достиг 1,6 млн рублей.

«Ипотека остается одним из популярных способов приобретения жилплощади. Рынок продолжает расти в этом году, мы видим это по нашему портфелю. Самое главное, что не теряется качество займов. Мы посмотрели на портфель кредитов, которые были оформлены в СберБанке в начале этого года, и увидели, что размер среднего размера первоначального взноса по стране составляет 32% от стоимости квартиры. Напомню, например, первоначальные взносы на новостройки и квартиры на вторичном рынке начинаются от 10%. Но люди стараются быстрее расплатиться с ипотекой. В среднем они выплачивают кредит за 4,5 года. Конечно, я говорю о данных СберБанка», - рассказал вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

По его словам, в январе-феврале этого года СберБанк выдал 126,3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 319,9 млрд рублей.