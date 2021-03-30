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В Псковской области 27 землепользователей привлекли к ответственности

Управление Росреестра по Псковской области подвело итоги за два месяца работы в сфере соблюдения земельного законодательства на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

В январе-феврале сотрудники отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии провели 154 проверки и выявили 98 нарушений земельного законодательства.

В целях пресечения нарушений землепользователям выдали 74 предписания об устранении нарушений в области земельных отношений, возбудили 63 дела об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 125 тысяч рублей, 27 лиц привлекли к административной ответственности. Землепользователи самостоятельно устранили 43 нарушения.