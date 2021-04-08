Недвижимость

Псковский Росреестр напомнил о правовых последствиях присвоения земли

О правовых последствиях присвоения «чужой» земли напомнили в управлении Росреестра по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, самовольный захват земли – это ее присвоение и использование лицом, которое не имеет на участок законных прав, по собственной инициативе и для достижения личных целей.

Согласно действующему законодательству РФ, владение и использование земли становится легальным только после оформления государственной регистрации прав на нее. Пока не будут определены границы, произведена государственная регистрация и оформлено право собственности, любые действия по эксплуатации и сделки с землей считаются незаконными.

Региональное управление Росреестра не раз предостерегало землевладельцев от правонарушений с земельными участками, поскольку самовольное занятие земельного участка является наиболее распространенным нарушением земельного законодательства в регионе.

За январь-февраль 2020 года было выявлено 37 нарушений, выразившихся в самовольном занятии земель и использовании земельных участков без соответствующих прав, а за аналогичный период в 2021 года выявлено 40 нарушений, что на 7,5% больше, чем за прошлый год.

Управление Росреестра в очередной раз напоминает, что самовольное занятие земельного участка или части земельного участка влечет наложение штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка:

- на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.

В случае если не определена кадастровая стоимость земельного участка:

- на граждан в размере от 5000 до 10 000 рублей;

- на должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей;

- на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.

«Механизм правоприменения в отношении захвата земли следующий. Выявляется факт нарушения, как правило, это происходит в результате мероприятий по земельному надзору. По факту нарушения (самозахвата) составляется протокол, а в дальнейшем должностным лицом органа государственного надзора выносится постановление о назначении наказания. Выдается предписание, в котором установлен срок на устранение нарушений: участок должен быть освобожден от заграждений и сооружений. При нарушении сроков исполнения по предписанию мировыми судьями назначается штраф», - уточнили в управлении.

Помимо административного штрафа можно получить еще и штраф по взысканию ущерба, который собственник имеет право потребовать в судебном порядке.

Чтобы не стать нарушителем, проверьте границы своего земельного участка. Перед проведением каких-либо работ на земельном участке, необходимо удостоверьтесь, что возводить ограждение или осуществлять строительство того или иного объекта будете на своем земельном участке, если потребуется, пригласите кадастрового инженера, который осуществит межевание земельного участка и установит границы. Таким образом, чтобы ограничить себя от мер реагирования надзорных органов и санкций за совершение административных правонарушений, рекомендуем правообладателям земельных участков принять все меры, направленные на самостоятельное выявление и устранение нарушений на своем земельном участке», - пояснила заместитель руководителя управления областного Росреестра Анна Иванова.