Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Борис Гребенщиков «Аквариум» в Пскове
в последний путь
Жить экологично очень просто
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
Доска позора
...и юный «Октябрь» впереди
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Недвижимость 08.04.2021 10:153 Главу псковской компании обвиняют в мошенничестве с землей в окрестностях новгородского монастыря 09.04.2021 08:120 Псковский Росреестр напомнил о правовых последствиях присвоения земли 08.04.2021 17:301 ВТБ в первом квартале выдал рекордный объем ипотеки 08.04.2021 10:153 Главу псковской компании обвиняют в мошенничестве с землей в окрестностях новгородского монастыря 08.04.2021 09:100 Названы признаки людей, у которых опасно покупать жилье 07.04.2021 23:000 ФАС предлагает значительно упростить рефинансирование ипотеки
 
 
 
Самое популярное 04.04.2021 15:1526 «Это плевок в сторону общепита»: в Пскове возмутились концертом Niletto и Клавы Коки 05.04.2021 09:4113 Экс-руководитель псковского отделения партии «‎Родина»‎ арестован за организацию проституции 02.04.2021 11:227 Он улетел, но обещал вернуться 06.04.2021 06:586 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 09.04.2021 09:550 Следователи выясняют причины смерти псковской школьницы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Псковский Росреестр напомнил о правовых последствиях присвоения земли

09.04.2021 08:12|ПсковКомментариев: 0

О правовых последствиях присвоения «чужой» земли напомнили в управлении Росреестра по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, самовольный захват земли – это ее присвоение и использование лицом, которое не имеет на участок законных прав, по собственной инициативе и для достижения личных целей.

Согласно действующему законодательству РФ, владение и использование земли становится легальным только после оформления государственной регистрации прав на нее. Пока не будут определены границы, произведена государственная регистрация и оформлено право собственности, любые действия по эксплуатации и сделки с землей считаются незаконными.

Региональное управление Росреестра не раз предостерегало землевладельцев от правонарушений с земельными участками, поскольку самовольное занятие земельного участка является наиболее распространенным нарушением земельного законодательства в регионе.

За январь-февраль 2020 года было выявлено 37 нарушений, выразившихся в самовольном занятии земель и использовании земельных участков без соответствующих прав, а за аналогичный период в 2021 года выявлено 40 нарушений, что на 7,5% больше, чем за прошлый год.

Управление Росреестра в очередной раз напоминает, что самовольное занятие земельного участка или части земельного участка влечет наложение штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка:

- на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.

В случае если не определена кадастровая стоимость земельного участка:

- на граждан в размере от 5000 до 10 000 рублей;

- на должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей;

- на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.

«Механизм правоприменения в отношении захвата земли следующий. Выявляется факт нарушения, как правило, это происходит в результате мероприятий по земельному надзору. По факту нарушения (самозахвата) составляется протокол, а в дальнейшем должностным лицом органа государственного надзора выносится постановление о назначении наказания. Выдается предписание, в котором установлен срок на устранение нарушений: участок должен быть освобожден от заграждений и сооружений. При нарушении сроков исполнения по предписанию мировыми судьями назначается штраф», - уточнили в управлении.

Помимо административного штрафа можно получить еще и штраф по взысканию ущерба, который собственник имеет право потребовать в судебном порядке.

Чтобы не стать нарушителем, проверьте границы своего земельного участка. Перед проведением каких-либо работ на земельном участке, необходимо удостоверьтесь, что возводить ограждение или осуществлять строительство того или иного объекта будете на своем земельном участке, если потребуется, пригласите кадастрового инженера, который осуществит межевание земельного участка и установит границы. Таким образом, чтобы ограничить себя от мер реагирования надзорных органов и санкций за совершение административных правонарушений, рекомендуем правообладателям земельных участков принять все меры, направленные на самостоятельное выявление и устранение нарушений на своем земельном участке», - пояснила заместитель руководителя управления областного Росреестра Анна Иванова.

Теги: #Росреестр #земля
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как должны отреагировать власти на нарушения ограничительных мер на концерте Niletto и Клавы Коки в Пскове?
В опросе приняло участие 431 человек
09.04.2021, 15:540 Труженицу тыла из Островского района поздравили с 90-летием 09.04.2021, 15:400 «Цифровой диктант» начался в Псковской области 09.04.2021, 15:280 Виктор Остренко о выступлениях фракций: Это возможность заявить о проблемах избирателей 09.04.2021, 15:200 Подготовлен список насельников и служителей Святогорского монастыря более чем за 20 лет
09.04.2021, 15:040 Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию обеспечили столами для настольного тенниса 09.04.2021, 15:010 Фотофакт: Ямочный ремонт на Набережной реки Великой 09.04.2021, 14:470 «Российский урок». Споры начинаются. Это - хорошо 09.04.2021, 14:380 «Подстрочник» с Виктором Остренко. ВИДЕО
09.04.2021, 14:322 Принц Филип умер в Великобритании на 100-м году жизни 09.04.2021, 14:271 Псковичей приглашают присоединиться к субботнику на Гремячей горе 09.04.2021, 14:264 Решение суда о стульях для музыкальной школы может создать серьезные сложности - юрист 09.04.2021, 14:190 Работы на захоронении Пушкина в Святогорском монастыре обсуждают в «Михайловском»
09.04.2021, 14:070 Александр Братчиков вошел в топ-5 медиарейтинга глав столиц регионов СЗФО 09.04.2021, 14:050 COVID-19 дал толчок для увеличения числа профсоюзных «первичек» в Псковской области 09.04.2021, 14:000 За кражу мопеда житель Пыталовского района отправится в колонию 09.04.2021, 13:560 Горводоканал Пскова проводит масштабные работы на КНС «Пригородная»
09.04.2021, 13:480 В российской армии создадут подразделение с ударными роботами 09.04.2021, 13:391 «Помочь умирающей»: псковичка рассказала о новом способе мошенничества 09.04.2021, 13:090 Жительница Дедовичей обокрала женщину в ходе обряда с яйцом и полотенцем 09.04.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Виктором Остренко
09.04.2021, 12:550 Мину обнаружили во дворе жилого дома в Великих Луках 09.04.2021, 12:490 Ремонт улицы Трохина начался в Пскове 09.04.2021, 12:480 «Титан-Полимер» в лицах: менеджер по химсырью Роман Лебедев 09.04.2021, 12:450 Прокуратура проверит легальность деятельности лесорубов в Порховском районе
09.04.2021, 12:280 В ГИБДД просят велосипедистов отказаться от опасных маневров на дороге 09.04.2021, 12:213 Центр изучения геноцида советского народа планируют открыть в Пскове 09.04.2021, 12:120 Псковские росгвардейцы отработали навыки скоростной стрельбы 09.04.2021, 12:010 «Подстрочник»: Виктор Остренко о молодежной политике и ОНФ
09.04.2021, 11:450 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Запрещается просвещать 09.04.2021, 11:401 Псковские школьники совершили экскурсию по Окольному городу 09.04.2021, 11:340 Известный российский пианист выступит с симфоническим оркестром в Пскове 09.04.2021, 11:290 Юрий Вяземский вошел в состав жюри олимпиады «Умники и умницы» в Пскове
09.04.2021, 11:230 Tele2 дарит своим клиентам кофе 09.04.2021, 11:201 «Экопром» сообщил псковичам, где находятся контейнеры для сбора ПЭТ-тары 09.04.2021, 11:150 Контрольная проверка началась в соединениях и воинских частях ВДВ 09.04.2021, 11:082 Число летальных исходов от COVID-19 в Псковской области возросло до 270
09.04.2021, 11:050 «Хайпожоры»: Бизнес-разборки в псковском телеграме 09.04.2021, 11:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о защите прав трудящихся 09.04.2021, 10:580 Житель Куньинского района предстанет перед судом за нападение на брата с ножом 09.04.2021, 10:360 В Красногородском районе мать задолжала более 350 тысяч рублей на содержание сына
09.04.2021, 10:271 Псковский облсовпроф вышел на субботник 09.04.2021, 10:210 Черный Глаз запечатлел псковский астроном 09.04.2021, 10:100 Более 5000 псковичей получили сертификаты на маткапитал без подачи заявления 09.04.2021, 09:590 Два автомобиля столкнулись в Великих Луках, пострадал человек
09.04.2021, 09:550 Следователи выясняют причины смерти псковской школьницы 09.04.2021, 09:472 В прокуратуре прокомментировали скандальное дело по закупке мебели в псковскую ДМШ 09.04.2021, 09:270 9 палов травы зарегистрировано в Псковской области за сутки 09.04.2021, 09:200 Россиян предупредили о хакерской атаке на счета
09.04.2021, 09:130 «Газель» горела в Невеле 09.04.2021, 09:081 Названы фильмы, которые помогают справиться с депрессией 09.04.2021, 08:560 Па факту вандализма на кладбище в Подборовье проводится проверка 09.04.2021, 08:550 Детей ждут «Счастливые каникулы» в поезде за полцены
09.04.2021, 08:431 Мошенники звонят по подменным номерам псковской полиции 09.04.2021, 08:350 Выставка «Стихия акварели» открылась в Псковском колледже искусств 09.04.2021, 08:240 Более 90% россиян недовольны своей зарплатой 09.04.2021, 08:120 Псковский Росреестр напомнил о правовых последствиях присвоения земли
09.04.2021, 08:000 10 пилотов подали заявки на встречу воздухоплавателей в Великих Луках 09.04.2021, 07:442 Вандалы разгромили кладбище в Псковском районе 09.04.2021, 07:351 Прием заявок от НКО на предоставление субсидий стартует в Пскове 09.04.2021, 07:270 Названа причина стрельбы на кладбище в Пскове
09.04.2021, 07:182 Производители заявили о подорожании майонеза и соусов на 10% 09.04.2021, 07:011 Великолукский музей участвует в выставке «Шедевры территории Победы» 08.04.2021, 23:150 70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 08.04.2021, 22:561 Интерактив: Рождение Кометы на псковском ипподроме
08.04.2021, 22:470 Депутаты передали в великолукский приют корма и лекарства для собак 08.04.2021, 22:440 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 08.04.2021, 22:310 Интерактив: Вылет задерживается 08.04.2021, 22:280 Регоператор проконтролировал ход капремонта в двух районах Псковской области
08.04.2021, 22:100 Тестирование ключей проверки электронной подписи пройдет в Псковской области 08.04.2021, 21:511 Псковская таможня информирует о реконструкции МАПП «Бурачки» 08.04.2021, 21:381 Олег Брячак вернул свою должность в «Справедливой России» 08.04.2021, 21:290 Платные медуслуги появятся в псковской инфекционной больнице
08.04.2021, 21:140 Псковские шахматисты примут участие во всероссийском интернет-турнире 08.04.2021, 20:550 Водитель «Хонды» сбил юную велосипедистку на Индустриальной в Пскове 08.04.2021, 20:440 Псковички отличились на конкурсе среди студентов колледжей искусств Северо-Запада 08.04.2021, 20:252 Владимир Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.