Недвижимость

Псковичам рассказали, как получить выписку о состоянии объекта недвижимости

Подробно об этапах процедуры предоставления выписки из кадастра о состоянии объекта недвижимости Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе «Росреестра» по Псковской области.

Сегодня доступны следующие способы получения сведений из ЕГРН:

в виде бумажного документа, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ;

в виде бумажного документа, который направляется заявителю почтовым отправлением;

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется органом регистрации прав заявителю посредством электронной почты;

в виде электронного документа, который направляется органом регистрации прав на электронный адрес, указанный в запросе.

«Кадастровая палата осуществляет деятельность по выезду к заявителям с целью приема запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. Результат рассмотрения поступивших документов может быть доставлен заявителю путём курьерской доставки», – объяснила эксперт кадастровой палаты Псковской области Наталья Смолковская.

Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра, с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН. Заявитель может воспользоваться получением сведений по «ключу доступа» к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).

Кроме того, получить информацию из ЕГРН можно с помощью бесплатного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра, по выбранному объекту недвижимости для просмотра доступна общая информация - это условный, кадастровый номер, дата постановки на кадастровый учет, этаж, площадь, юридический адрес, наличие зарегистрированных прав и ограничений, разрешенное использование, назначение, кадастровая стоимость и т.д.

«Сведения, содержащиеся в ЕГРН и предоставленные на основании запроса о предоставлении сведений, независимо от способа их предоставления являются актуальными (действительными) на момент выдачи органом регистрации прав или многофункциональным центром сведений, содержащихся в ЕГРН», – добавила Наталья Смолковская.