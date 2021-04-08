Псковичам рассказали, как получить выписку о состоянии объекта недвижимости

Подробно об этапах процедуры предоставления выписки из кадастра о состоянии объекта недвижимости Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе «Росреестра» по Псковской области.
Сегодня доступны следующие способы получения сведений из ЕГРН:
«Кадастровая палата осуществляет деятельность по выезду к заявителям с целью приема запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. Результат рассмотрения поступивших документов может быть доставлен заявителю путём курьерской доставки», – объяснила эксперт кадастровой палаты Псковской области Наталья Смолковская.
Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра, с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН. Заявитель может воспользоваться получением сведений по «ключу доступа» к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).
Кроме того, получить информацию из ЕГРН можно с помощью бесплатного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра, по выбранному объекту недвижимости для просмотра доступна общая информация - это условный, кадастровый номер, дата постановки на кадастровый учет, этаж, площадь, юридический адрес, наличие зарегистрированных прав и ограничений, разрешенное использование, назначение, кадастровая стоимость и т.д.
«Сведения, содержащиеся в ЕГРН и предоставленные на основании запроса о предоставлении сведений, независимо от способа их предоставления являются актуальными (действительными) на момент выдачи органом регистрации прав или многофункциональным центром сведений, содержащихся в ЕГРН», – добавила Наталья Смолковская.