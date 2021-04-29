Недвижимость

Проблема вместо радости: псковичам рассказали, что проверить при покупке земли

Псковичам рассказали, что нужно проверить при покупке земельного участка, чтобы его приобретение вместо радости не обернулось проблемами. Соответствующие рекомендации дали в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Перед приобретением земельного участка необходимо узнать у продавца его кадастровый номер. Зная кадастровый номер земли, можно воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта» на официальном сайте Росреестра, там можно уточнить площадь земли, ее кадастровую стоимость, местоположение и конфигурацию участка, вид разрешенного использования, назначение земель, а также сведения о владельце продаваемой земли.

Кроме того, можно запросить выписку об объекте недвижимости посредством личного обращения в любой офис МФЦ или в электронном виде через личный кабинет на сайте Росреестра, либо с помощью сервиса предоставления выписок.

«Для строительства частного дома вид разрешенного использования земельного участка должен быть "индивидуальное жилищное строительство" либо "личное подсобное хозяйство", а назначение участка – "земли населенного пункта", так как на землях других категорий строительство дома проблематично или запрещено», – пояснила эксперт кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

Также отмечается, что не лишним будет поинтересоваться у продавца и соседними участками. К примеру, покупателя должны насторожить отметки «для промышленного производства», возможно, рядом с земельным участком планируют развернуть лесопилку или небольшой завод, заметили в Росреестре.

На сайте администрации поселения в разделе «Документы» можно ознакомиться с генпланом муниципального образования, с помощью которого определяются существующие и планируемые объекты. «Так, на месте тихого уютного участка может пройти крупная автомагистраль», - добавили специалисты.

«Не стоит стесняться задавать вопросы продавцу, изучить местность не только по справочным материалам, но и выезжая непосредственно на участок. В противном случае, покупатель может потерять свои время и деньги», - заключили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.