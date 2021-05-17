Недвижимость

Псковичам предлагают приобретать права на участки через сервис «Земля для стройки»

Проект «Земля для стройки» успешно реализуется в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росреестра.

В ведомстве отметили, что для создания и реализации этого проекта провели серьезную подготовительную работу. При управлении Росреестра по Псковской области создали оперативный штаб, куда вошли представители территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом, управления Федеральной налоговой службы, аппарата регионального полномочного представителя президента РФ и других ведомств.

Сервис позволяет юридическим лицам и гражданам с помощью цифровых технологий приобретать права на интересующие их земельные участки, обеспечивает связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами. Потенциальные инвесторы смогут заполнить форму обращения, связанного с конкретным объектом, и отправить его в уполномоченный орган.

«В Псковской области под застройку сформировано 4 земельных участка и 22 территории. Данные объекты можно посмотреть на публичной кадастровой карте Росреестра. В основном потенциал использования земли – индивидуальное жилищное строительство и многоквартирные дома. На сегодняшний день поступило 14 запросов от заинтересованных лиц», – пояснила руководитель псковского управления Росреестра Олеся Ребеко.

Для поиска земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо:

зайти на сайт публичной кадастровой карты,

выбрать тип объектов поиска «Жилищное строительство»

выполнить поиск по кадастровому номеру или по условному номеру.

Для поиска всех объектов необходимо ввести символ «*» в строку поиска.

Для создания обращения, связанного с земельным участком или территорией, имеющей потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо нажать на ссылку «Подать обращение» в информационном окне по соответствующему объекту.