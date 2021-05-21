Недвижимость

Цены на арендное жилье в России снизились за год почти на 15%

Цены на арендное жилье в России за год снизились почти на 15%. Весной 2021-го снять квартиру в среднем можно было за 23 тыс. рублей, годом ранее арендная ставка была выше — 27 тыс. Об этом свидетельствуют данные «ДомКлик» Сбербанка, пишет газета «Известия».

В риелторских компаниях подтверждают тренд. «Средняя стоимость аренды жилья в России уменьшилась на 10-15%, при этом наибольшее снижение демонстрируют ставки аренды в малых городах, а также квартиры с большими площадями. Заметнее всего подешевели трехкомнатные — на 16-18%», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Двухкомнатные квартиры тоже стали сдаваться дешевле — например, в Ростове-на-Дону и Волгограде снижение составило 10%, отметил он.

К уменьшению цен на рынке аренды, в том числе, привели снижение доходов населения, развитие удаленной работы — снимавшие жилье иногородние вернулись домой, выгодные ипотечные ставки, благодаря которым арендаторы купили собственные квартиры.

По мере восстановления экономической активности, цены начали отыгрывать назад, обратили внимание эксперты.