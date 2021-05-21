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Как зарегистрировать земельный пай, напомнили псковичам в Кадастровой палате

21.06.2021 18:57|ПсковКомментариев: 0

Как зарегистрировать земельный пай, напомнили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, право на выдел земельного участка в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения имеет каждый участник долевой собственности, который вправе определить предполагаемое местоположение этого земельного участка.

Для проведения данной процедуры необходимо:

- известить остальных участников такой собственности, подав объявление в СМИ. В нем излагается, что собственник земельного пая хочет отделиться от общего массива и предоставить примерные координаты местонахождения участка;

- проведение общего собрания с собственниками других земельных долей;

- заключение договора с кадастровым инженером и проведение межевания земли. Благодаря процедуре межевания устанавливаются и закрепляются границы земельного участка, осуществляются работы по сбору и изучению правоустанавливающих, картографических и других исходных документов;

- оформление межевого плана и обращение в Росреестр для присвоения уникального кадастрового номера земельного участка и регистрацией права собственности на новый участок.

Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения и регистрация права - это гарантия признания права собственности на земельный участок с присущими только ему характеристиками (кадастровый номер, площадь, границы и т. д.), которая позволит собственнику совершать с земельным участком любые сделки в рамках действующего законодательства.

«Процедура оформления регистрации пая, переданного по наследству, осуществляется или по завещанию или по закону. Если наследство принимают по завещанию, то необходимо обратиться к нотариусу, где это завещание оформлялось. Если наследство принимают по закону, проводится работа нотариусом по открытию наследственного дела. После проверки документов, подтверждающих родство и степень, выдается свидетельство о праве наследования на определенный пай. С документами необходимо обратиться в Росреестр для оформления права собственности», – пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

Теги: #Росреестр #кадастровая палата #земля
Источник: Псковская Лента Новостей
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