Недвижимость

В России зафиксировали рост цен на аренду загородных домов на 50%

Цены на аренду загородных домов в России выросли на 50% за год. Тенденцию зафиксировали еще в 2020-й пандемийный год, сейчас она усиливается из-за жары, пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

После начала пандемии в 2020 году спрос на аренду загородного жилья резко вырос, это привело к дефициту предложения и увеличению цен. В среднем по стране по сравнению с доковидным периодом ставки выросли на 50%, рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. Больше всего подорожали дачи на Черноморском побережье — в три-четыре раза, отметил он.

Например, в Подмосковье до начала пандемии можно было снять качественную дачу с удобствами внутри дома за 35 тыс. рублей в месяц, сейчас — минимум за 55 тыс. рублей, заметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Большие дома площадью 150-200 кв. метров со всеми удобствами, ухоженным участком, инфраструктурой рядом сдают за 170-200 тыс. рублей, добавила она.

За год на 50% выросли цены и на премиальные загородные дома в Московской области, которые сдаются преимущественно на Рублевке, Новой Риге, Дмитровке, отметил директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.

По данным «Циан.Загородная недвижимость», среди всех вариантов долгосрочной аренды в Московской области только 16% всех просмотров пришлось на объекты с бассейнами за последнюю жаркую неделю. Причина — в их высокой стоимости, преимущественно они относятся к элитному сегменту. По словам Юлии Дымовой, арендаторы загородных домов масс-маркета покупают себе каркасные или надувные бассейны.