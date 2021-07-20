Псковичам предлагают бесплатно получить сведения о недвижимости

Псковичи могут легко узнать всю интересующую информацию об объектах недвижимости, не выходя из дома. Сделать это можно с помощью бесплатного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.
«При использовании справочной информации по каждому объекту недвижимости для просмотра доступна общая информация по выбранному объекту недвижимости - это условный, кадастровый номер, дата постановки на кадастровый учет, этаж, площадь, юридический адрес, наличие зарегистрированных прав и ограничений, разрешенное использование, назначение, кадастровая стоимость и так далее», – рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Дарья Чернецова.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:
Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН. Заявитель получает возможность в режиме online просматривать готовность запрошенных документов.