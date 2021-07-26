Недвижимость

Сбербанк финансирует строительство 3 млн квадратных метров жилья в СЗФО

С участием кредитных средств Сбербанка в настоящее время в СЗФО возводится более трех миллионов квадратных метров жилья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

С начала года одобрение Северо-Западного банка ПАО Сбербанк получили проекты на общую сумму 110 миллиардов рублей.

Объем выдачи средств на возведение жилья в первом полугодии 2021 составил 26 миллиардов рублей и почти в 3 раза превысил показатель аналогичного периода 2020 года. Портфель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по финансированию жилой недвижимости в первом полугодии вырос до 116 миллиардов рублей.

Число проектов со счетами эскроу за 6 месяцев текущего года выросло на 60% по сравнению с ранее заключенными на начало года. В настоящее время в СЗФО в банке открыто более 25 тысяч эскроу-счетов. Количество завершенных проектов с раскрытием эскроу-счетов в регионе – 19.