Печорская администрация требует заплатить за аренду земли под проданным 17 лет назад гаражом

Администрация Печорского района требует заплатить за аренду земли под проданным 17 лет назад гаражом. Об этом сообщил пользователь сайта губернатора Псковской области, обращение он опубликовал 16 августа.
Мужчина просит разобраться в незаконных, по его мнению, действиях администрации Печорского района. В 2004 году он продал гараж в Печорах в ГК «Мелиоратор». В договоре купли-продажи было указано, что новый собственник обязан заключить новый договор аренды 27 квадратных метров земли под гаражом.
Заявитель с 2018 года проживает в Пскове. В 2021 году на его бывший адрес в Печорах от районной администрации пришло платежное уведомление с 2004 по 2020 годы. «За 17 лет это было первое уведомление, что я должен заплатить за аренду земли под проданным гаражом за 17 лет (гараж был продан 7 мая 2004 года)», - уточнил автор обращения.
В течение года он ведет переписку с администрацией Печорского района. Бывший собственник предложил выставить ему счет за последние 3 года согласно Гражданскому кодексу, но получил отказ.
Затем автор обращения предоставил документы, подтверждающие, что он является инвалидом детства и согласно действующему Налоговому кодексу РФ и закону Псковской области от 11 июня 2007 года №401-03 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» может пользоваться определенными льготами по оплате налога. Он получил ответ от администрации Печорского района, в котором говорится, что новый собственник гаража с ними договор об аренде не заключал и заявитель до 10 декабря 2028 года является арендодателем данного участка.
Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области в ответ на заявление о расторжении договора аренды ответил, что по начислению арендной платы необходимо обращаться в администрацию Печорского района.
Автор обращения просит губернатора разобраться, где была администрация Печорского района 17 лет, прежде чем прислала первое платежное поручение на старый адрес, почему они не хотят работать с новым собственником гаража. «Я прошу вас помочь разобраться в данном вопросе, так как не собираюсь быть вечным арендодателем земли, на которой находится собственность чужого мне человека», - написал автор обращения.