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В России продлили действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года

25.08.2021 10:00|ПсковКомментариев: 1

По поручению президента правительство продлило действие программы «Семейная ипотека». Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 трлн рублей», – отмечал Михаил Мишустин на заседании правительства 17 августа.

По его словам, решение позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые необходимы людям, – от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей.

«Семейная ипотека» появилась в 2018 году. Программу запустили по поручению президента. Изначально программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. С 1 июля 2021 года по поручению президента условия программы были расширены. Теперь взять такой кредит могут семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других территорий – 6 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.

Действие программы изначально было рассчитано до конца 2022 года. Затем ее пролонгировали до 1 марта 2023 года. Продлить программу до 31 декабря 2023 года правительству поручил президент России Владимир Путин.

Теги: #недвижимость #правительство #жилье #ипотека #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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