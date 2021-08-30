Недвижимость

Жители Псковской области стали чаще брать ипотеку

Жители Псковской области стали чаще брать ипотеку. ОБ этом свидетельствуют данные, которые опубликованы на портале ЕРЗ.РФ.

По данным Банка России, за 6 месяцев 2021 года количество ипотечных жилищных кредитов, выданных жителям Псковской области, составило 3 134, что на 31,7% больше уровня 2020 года (2 379) и на 40% больше уровня, достигнутого в 2019 году (2 239).

Кроме того, количество ипотечных кредитов, выданных за полгода жителям региона под залог договоров участия в долевом строительстве, составило 932, что на 22,8% больше, чем в 2020 году (759 ИЖК), и на 69,1% больше, чем в 2019 году.

По состоянию на 1 августа в Псковской области насчитывается 43 строящихся дома с 5 499 жилыми единицами (квартирами, блоками, апартаментами). Их совокупная площадь составляет 285 911 м² — на 0,7% больше, чем год назад.

24 дома строят в Псковском районе, 16 - в Пскове и 3 - в Великих Луках. У 15 домов срок ввода в эксплуатацию датируется текущим годом, у 17 - 2022-м, 9 должны быть сданы в 2023 году и по одному - в 2024 и 2025 годах. Основная масса домов, которые сейчас строятся в Псковской области (30) имеют высотность 9 - 12 этажей.

Средняя площадь строящихся квартир - 52 м2 (самая маленькая средняя площадь строящихся жилых единиц - 44,7 м², самая большая - 104,1 м²). Средняя цена за 1 м2 жилья - 38 453 рубля.

Наиболее распространенным материалом стен строящихся домов в Псковской области является монолит-кирпич. Из него возводится 64,4% от всей площади жилищного строительства.

По состоянию на август 2021 года строительство жилья в Псковской области осуществляют 16 застройщиков, которые представлены 21 компанией (юридическим лицом).