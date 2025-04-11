Общество

Акция «Красная гвоздика» стартовала в Пскове

Всероссийская акция «Красная гвоздика» начала свою работу в Пскове на базе муниципального штаба Центра подготовки волонтёрского корпуса к 80-летию Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского молодежного центра.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Акция предоставляет возможность каждому внести свой вклад в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. В обмен на пожертвование участники получат памятный символ – фетровый значок в виде красной гвоздики.

Оставить пожертвование можно с 10:00 до 18:00 в будние дни до 22 июня в отделе добровольчества Молодёжного центра Пскова по адресу: улица Максима Горького, 15. Собранные средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам, включая оплату операций, реабилитационные курсы, закупку современных слуховых аппаратов, электрических колясок, медицинских кроватей и медикаментов.

Как отмечают организаторы акции, за предыдущие годы помощь получили более 570 ветеранов и три социальных учреждения по всей России. Мероприятие проводят Волонтёры Победы совместно с благотворительным фондом «Память поколений».