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Минстрой заявил о новой методике расчета цены квадратного метра жилья

01.09.2021 08:18|ПсковКомментариев: 0

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья, используемого для расчетов размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилья, будет рассчитываться по новой методике. Об этом говорится в официальном ответе Минстроя на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщает РБК. 

В письме, которое подписал замглавы ведомства Никита Стасишин, говорится, что Минстрой разработал новую методику определения норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по стране и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по субъектам России. Эта методика предусматривает расчет средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по субъектам на основании средневзвешенной цены 1 кв. м общей площади жилого помещения на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам.

В Минстрое уточнили, что в соответствии с новой методикой показатель средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, например, по Пензенской области на IV квартал текущего года составит 48 017 рублей (+17,4% к показателю IV квартала этого года по действующей методике).

В ведомстве отметили, что в период с 2019 по 2024 год из федерального бюджета на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья планируется направить 406,07 млрд рубля исходя из пропорции софинансирования 97% и 7% из средств региональных бюджетов.

В настоящее время средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в регионах выводится исходя из данных о средних ценах на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам, средней стоимости строительства, средней стоимости 1 кв. м жилья, приобретенного по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России» и с учетом индекса-дефлятора (позволяет исчислять динамику физического объема валового национального продукта, фонда накопления, потребления и т. д.).

Как ранее заявлял генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко, действующий норматив отдален от рыночных показателей, в некоторых субъектах разница доходит до 40%. По его словам, в частности, значение норматива снижает себестоимость строительства, также искажает оценку индекс-дефлятор по всему виду деятельности «Строительство».

На прошлой неделе Кутепов направил письмо помощнику президента России Максиму Орешкину, в котором сообщил, что расчетная стоимость квадратного метра жилья в России при переселении людей из аварийных домов должна быть изменена. По его мнению, цена 1 кв. м жилья должна измениться из-за роста цен на строительные материалы.

Это же, как утверждал Кутепов, должно поспособствовать решению «проблемы отражения стоимости жилья, приближенной к рыночной стоимости, для расчета размеров соцвыплат для граждан, которым они предоставляются на покупку или строительство жилья», а также «позволит стимулировать строительство жилья и достичь сбалансированности бюджетов субъектов».

Такой пересмотр стоимости, как пояснил Кутепов, нужен, чтобы рассчитать размер необходимой финансовой поддержки регионам, так как Минстрой не учитывает расходы, связанные с коэффициентом приобретаемого жилья над расселяемым.

В конце августа Путин заявил о первом в истории страны шансе решить жилищный вопрос. «Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — сказал он.

В апреле президент заявил, что в России необходимо ежегодно вводить порядка 120 млн кв. м жилья, включая многоквартирные и частные дома. «Причем обязательно нужно предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства», — добавил политик.

Плановый показатель ввода жилья на уровне 120 млн кв. м в год зафиксирован в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами». В феврале Минстрой предложил передвинуть плановый срок достижения такой цифры с 2024 на 2029 год.

Неделю назад генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил Путину, что цены на жилье в России выросли на 13% в 2021 году. Остановить их рост, по его мнению, поможет увеличение объемов ввода жилья в стране. Мутко отмечал, что сейчас строительство жилья в России идет опережающими темпами.

Теги: #жилье #Россия #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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