Минстрой заявил о новой методике расчета цены квадратного метра жилья

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья, используемого для расчетов размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилья, будет рассчитываться по новой методике. Об этом говорится в официальном ответе Минстроя на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщает РБК.
В письме, которое подписал замглавы ведомства Никита Стасишин, говорится, что Минстрой разработал новую методику определения норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по стране и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по субъектам России. Эта методика предусматривает расчет средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по субъектам на основании средневзвешенной цены 1 кв. м общей площади жилого помещения на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам.
В Минстрое уточнили, что в соответствии с новой методикой показатель средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, например, по Пензенской области на IV квартал текущего года составит 48 017 рублей (+17,4% к показателю IV квартала этого года по действующей методике).
В ведомстве отметили, что в период с 2019 по 2024 год из федерального бюджета на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья планируется направить 406,07 млрд рубля исходя из пропорции софинансирования 97% и 7% из средств региональных бюджетов.
В настоящее время средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в регионах выводится исходя из данных о средних ценах на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам, средней стоимости строительства, средней стоимости 1 кв. м жилья, приобретенного по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России» и с учетом индекса-дефлятора (позволяет исчислять динамику физического объема валового национального продукта, фонда накопления, потребления и т. д.).
Как ранее заявлял генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко, действующий норматив отдален от рыночных показателей, в некоторых субъектах разница доходит до 40%. По его словам, в частности, значение норматива снижает себестоимость строительства, также искажает оценку индекс-дефлятор по всему виду деятельности «Строительство».
На прошлой неделе Кутепов направил письмо помощнику президента России Максиму Орешкину, в котором сообщил, что расчетная стоимость квадратного метра жилья в России при переселении людей из аварийных домов должна быть изменена. По его мнению, цена 1 кв. м жилья должна измениться из-за роста цен на строительные материалы.
Это же, как утверждал Кутепов, должно поспособствовать решению «проблемы отражения стоимости жилья, приближенной к рыночной стоимости, для расчета размеров соцвыплат для граждан, которым они предоставляются на покупку или строительство жилья», а также «позволит стимулировать строительство жилья и достичь сбалансированности бюджетов субъектов».
Такой пересмотр стоимости, как пояснил Кутепов, нужен, чтобы рассчитать размер необходимой финансовой поддержки регионам, так как Минстрой не учитывает расходы, связанные с коэффициентом приобретаемого жилья над расселяемым.
В конце августа Путин заявил о первом в истории страны шансе решить жилищный вопрос. «Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — сказал он.
В апреле президент заявил, что в России необходимо ежегодно вводить порядка 120 млн кв. м жилья, включая многоквартирные и частные дома. «Причем обязательно нужно предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства», — добавил политик.
Плановый показатель ввода жилья на уровне 120 млн кв. м в год зафиксирован в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами». В феврале Минстрой предложил передвинуть плановый срок достижения такой цифры с 2024 на 2029 год.
Неделю назад генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил Путину, что цены на жилье в России выросли на 13% в 2021 году. Остановить их рост, по его мнению, поможет увеличение объемов ввода жилья в стране. Мутко отмечал, что сейчас строительство жилья в России идет опережающими темпами.