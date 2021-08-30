Недвижимость

Псковичам рассказали о новом виде выписок из ЕГРН

Росреестр введет новый вид выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с 1 января 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра.

«Данная выписка позволит получать сведения об ограничениях прав и обременениях на все объекты недвижимости в пользу конкретного лица, таких как ипотека, аренда, рента и сервитут. Ее смогут запросить лица, имеющие право на получение сведений ограниченного доступа – правообладатели, представители правообладателей и арбитражные управляющие», – комментирует эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Дарья Чернецова.

Сегодня информация об установленных ограничениях прав или обременениях объекта недвижимости является составной частью выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Эти сведения можно посмотреть только в отношении конкретного объекта недвижимости.

Новый вид выписки даст возможность гражданам и иным лицам получать максимально объективную, обобщенную информацию обо всех ограничениях прав и обременениях на все объекты недвижимости, установленных в пользу конкретного лица. То есть заинтересованные лица, имеющие право на получение такой выписки, смогут узнать, есть ли у конкретного лица ипотечный кредит, а также сдает ли он свою недвижимость в аренду.