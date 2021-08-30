Недвижимость

Псковичи могут оформить обновленную семейную ипотеку в ПСБ

Новые правила для выдачи семейной ипотеки начали действовать с 1 июля, после того как правительство РФ внесло изменения в программу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Теперь кредит по льготной ставке до 6% могут взять семьи, в которых хотя бы один ребенок родился позже 1 января 2018 года. При этом в ПСБ готовы предложить еще более низкую ставку – от 4,39%* годовых.

Льготную ипотеку можно использовать для приобретения квартиры в новостройке или для строительства частного дома. Также этими деньгами можно рефинансировать полученный ранее жилищный кредит.

В ПСБ сертификат на материнский капитал засчитывается в качестве первоначального взноса или направляется на досрочное погашение после оформления.

«Если ипотека была взята довольно давно, а затем, в 2018 году или позже, в семье родился ребенок, то заемщик может рефинансировать остаток долга по сниженной ставке по программе "Семейная ипотека" в ПСБ. Даже если один из родителей брал ипотеку до вступления в брак, то с появлением у него семьи и ребенка он тоже может обратиться в ПСБ для рефинансирования», - рассказала руководитель ипотечного центра ПСБ в Пскове Ирина Крылова.

Банки выставляют различные сроки для обращения за рефинансированием по семейной ипотеке, но в большинстве случаев это возможно через полгода обслуживания ранее взятого займа. В ПСБ рефинансировать ипотечный кредит другого банка можно уже спустя 1 месяц после его получения.

Чтобы взять семейную ипотеку клиенту нужно заполнить заявку на жилищный кредит. Сделать это можно в офисе банка или дистанционно на сайте ПСБ.

Напомним, каков стандартный пакет документов для оформления ипотечного кредита:

паспорт;

СНИЛС;

трудовая книжка (не требуется сотрудникам силовых структур);

документы, подтверждающие доход за последние 6 месяцев: справка 2-НДФЛ или справка по форме банка или выписка Сбербанка (зарплатные клиенты ПСБ от предоставления этих документов освобождены);

свидетельство о рождении ребенка, чтобы подтвердить право на участие в программе: ребёнок должен быть рожден после 1 января 2018 года;

свидетельство о браке/разводе (необходимо на стадии выхода на сделку);

нотариальное согласие второго супруга на приобретение жилплощади (если супруг не является созаемщиком).

Купить квартиру по программе «Семейная ипотека» можно во всех новостройках Пскова, аккредитованных в ПСБ. На маркетплейсе банка также можно найти предложения застройщиков из других регионов России.

Оформить кредит по льготной программе можно до 1 марта 2023 года, семьям у которых родился ребенок не ранее 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года. Семьи с детьми-инвалидами могут получить ипотеку по госпрограмме до 2027 года.

*Ставка 4,39% годовых по программе «Семейная ипотека» применяется для работников государственных и бюджетных организаций, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами Банка, в семьях которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (родился ребенок), при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,56%. Первоначальный взнос от 15% до 80% от стоимости приобретаемой недвижимости. Сумма кредита – от 500 тыс. до 12 млн руб. для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; и до 6 млн руб. для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита – от 36 до 360 месяцев. Не является публичной офертой, носит информационный характер. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 12.10.2021.

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