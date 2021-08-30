Недвижимость

Операторы по управлению жильем могут появиться в регионах России

Институт региональных операторов по управлению жильем может появиться в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разработанный Минстроем проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

По данным министерства, в России насчитывается более 1 миллиона многоквартирных домов общей площадью 2,9 миллиарда квадратных метров, которыми на 98% управляют собственники квартир либо управляющие организации.

Стратегия предполагает, что до 2030 года будут проведены мероприятия по улучшению управления жилищным фондом. Среди них - внедрение единых стандартов обслуживания, изменения в государственном жилищном надзоре и лицензировании управления домами, совершенствование ценообразования в управлении жильем и содержании общего имущества, формирование правовой среды, включающей ответственность собственников.

«Планируется развитие институтов и моделей управления жильем, включая возможные формы государственно-частного партнерства, на основе открытых конкурсных процедур по отбору профессиональных управляющих организаций, в том числе модели "регионального оператора по управлению жильем", гарантирующего возмещение ущерба при нарушениях, которые повлекли аварийность», - говорится в тексте проекта.

В нем также отмечается, что к 2030 году 80% общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах будут проводиться посредством электронного голосования. Кроме того, планируется развитие способов управления малоэтажным жилищным фондом по аналогии с многоквартирным.

В настоящее время проект проходит стадию общественных обсуждений, они должны завершиться 31 октября.