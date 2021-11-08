Недвижимость

Причины для изъятия квартиры у собственника назвали в псковском Росреестре

В законодательстве России существует несколько причин для изъятия квартиры у собственника. Среди них долги по ипотеке, потребительским кредитам, неоплаченные жилищно-коммунальные услуги, незаконная перепланировка, ненадлежащее содержание имущества и шум, который может мешать соседям, или банкротство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

При этом в ведомстве отметили, что наличие даже одного из перечисленных нарушений не всегда может стать поводом для изъятия недвижимости.

Согласно закону «Об ипотеке», обращение взыскания не допускается, если нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. Закон устанавливает презумпцию незначительности ипотечного долга.

«На единственное жилье, которое не находится в ипотеке, не может быть обращено взыскание, так как речь идет об исполнительном иммунитете в силу закона. Поэтому даже в случае признания гражданина банкротом, его единственная квартира не может быть включена в состав конкурсной массы и продана с торгов. Однако если кредиторы расценят жилье роскошным, то квартиру включат в конкурсную массу и реализуют на торгах, а должника и членов его семьи обеспечат другим жильем», – пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

Согласно российскому законодательству, жилые помещения запрещено использовать не по назначению, например, для размещения промышленных производств, гостиниц и т. п. Кроме того, собственник обязан соблюдать пожарные, санитарно-гигиенические, экологические и другие нормы и правила. В случае нарушения им требований законодательства и создания угрозы жизни, здоровью и имуществу окружающих уполномоченный орган обяжет устранить нарушения. Если выявленные нарушения не будут своевременно устранены, тогда собственника лишат жилья в судебном порядке по иску органа местного самоуправления. Жилье выставят на торги, а полученные средства вернут нарушителю за вычетом расходов на устранение последствий его противоправных действий, отметили в ведомстве.

Кроме того, квартиру могут истребовать у собственника при предъявлении к нему требований со стороны лица, ранее являвшегося ее собственником, в случае, когда помещение выбыло из его владения помимо его воли, например, в результате мошеннических действий или в случае признания бывшего собственника недееспособным.

С 2020 года в России вступил в силу закон, который исключает возможность истребования у добросовестных приобретателей жилья со стороны органов публичной власти в случае, если покупатели полагались на сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Согласно закону, механизм правовой защиты распространяется, в том числе, на добросовестных приобретателей, которые получили жилое помещение безвозмездно, например, в порядке дарения или наследования.

Также изъятие квартиры возможно в связи с изъятием земельного участка, на котором расположены такое жилое помещение или многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд.

В Росреестре отметили, что лишить человека квартиры можно только по решению суда, вступившему в законную силу. Чтобы не стать жертвой цифрового мошенничества, каждый владелец квартиры может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии, добавили в ведомстве.

При подаче подобного заявления государственный регистратор внесет соответствующую запись. Наличие в ЕГРН такой записи является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем) на государственную регистрацию перехода, ограничения (обременения), прекращения права на соответствующий объект недвижимости. Такие заявления также можно направить по почте, заверив предварительно свою подпись в них у нотариуса.