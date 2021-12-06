Недвижимость

Законопроект о запрете установки застройщиком газовых плит готовят в Псковской области

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил о том, что готовит законопроект о запрете установки застройщиком газовых плит.

«Сейчас разрабатываю законопроект, касающийся строительства. Он может коснуться не многих сфер, но на себестоимости квадратного метра обязательно положительно отразится. По строительным нормам и правилам при сдаче дома в каждую квартиру должны устанавливать газовые плиты. Но все прекрасно понимают, что те газовые плиты, которые устанавливает застройщик, самые дешевые. 99% жильцов их просто выкидывает. Они им не нужны. Зачем тогда нам тратить деньги на газовые плиты? Ведь это отразится на квадратном метре жилья», - сказал он.

Олег Брячак добавил, что в настоящее время занимается подготовкой законопроекта, который будет «проводить через Государственную Думу», чтобы эту норму убрать.