Сбербанк увеличил объем ипотеки в январе-феврале почти на 40%

Сбербанк увеличил общий объем выдачи ипотеки по всем программам в январе-феврале 2022 года на 38,9% больше по отношению к аналогичному периоду за прошлый год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Если с начала этого года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 402,9 миллиарда рублей, то за первые два месяца 2021 года общая сумма составляет 289,9 миллиарда рублей.
В количественном выражении разница составила 12,6% в пользу показателей текущего года: выдано 129,2 тысячи ипотечных кредитов против 114,6 тысячи кредитов в январе-феврале 2021 года.
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васев отметил, что компания постоянно развивает ипотечные продукты.
Так, лидером по объему выдачи из программ господдержки в Сбербанке считается «Господдержка-2020». Она была запущена в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры в период пандемии. За все время россияне оформили кредитов на сумму 992,5 миллиарда рублей На втором месте - программа ипотеки для семей с детьми. С 2018 года выдано кредитов на сумму 343 миллиарда рублей. Третье место у «Дальневосточной ипотеки» — на 98,2 миллиарда рублей. По «Сельской ипотеке» Сбербанк выдал кредитов почти на 54,8 миллиарда рублей.
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