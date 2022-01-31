Недвижимость

Сбербанк увеличил объем ипотеки в январе-феврале почти на 40%

Сбербанк увеличил общий объем выдачи ипотеки по всем программам в январе-феврале 2022 года на 38,9% больше по отношению к аналогичному периоду за прошлый год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Если с начала этого года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 402,9 миллиарда рублей, то за первые два месяца 2021 года общая сумма составляет 289,9 миллиарда рублей.

В количественном выражении разница составила 12,6% в пользу показателей текущего года: выдано 129,2 тысячи ипотечных кредитов против 114,6 тысячи кредитов в январе-феврале 2021 года.

«На Северо-Западе Сбер в январе этого года выдал 7 000 ипотечных кредитов на сумму 25 миллиардов рублей. При этом почти в 1,5 раза вырос спрос на ипотеку на первичном рынке недвижимости, где доля кредитов по программе "Господдержка 2020" составила 44%. После того, как правительство изменило условия получения ипотеки с господдержкой, заметно вырос интерес к программе для семей с детьми: в январе Северо-Западный банк Сбербанка выдал по ней 3,6 миллиарда рублей, это в 3,5 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васев отметил, что компания постоянно развивает ипотечные продукты.

«Кроме того, в банке действуют выгодные ставки по программам господдержки — ниже установленных в постановлениях правительства РФ. Плюс к действующим низким ставкам по льготным программам мы предоставляем дополнительные дисконты. Например, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 4,7%. Рост интереса к госпрограммам обусловлен расширением ряда программ в 2021 году, в том числе на строительство или покупку частных домов и дополнительными выгодными условиями по ставкам. По льготным программам с начала года мы выдали больше 32,4 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 102 миллиарда рублей», - рассказал он.

Так, лидером по объему выдачи из программ господдержки в Сбербанке считается «Господдержка-2020». Она была запущена в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры в период пандемии. За все время россияне оформили кредитов на сумму 992,5 миллиарда рублей На втором месте - программа ипотеки для семей с детьми. С 2018 года выдано кредитов на сумму 343 миллиарда рублей. Третье место у «Дальневосточной ипотеки» — на 98,2 миллиарда рублей. По «Сельской ипотеке» Сбербанк выдал кредитов почти на 54,8 миллиарда рублей.

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