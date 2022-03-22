Недвижимость

Мораторий на проверки земельных участков объявил псковский Росреестр

Псковский Росреестр сообщил о моратории на проверки в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

10 марта вступило в силу постановление правительства РФ №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Согласно документу, в 2022 году не будут проводиться плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Данный мораторий не распространяется на проверки органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Вместе с тем, внеплановое мероприятие может быть проведено по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, отметили специалисты.

Срок выданных предписаний об устранении нарушений, проверка исполнения которых наступает после 10 марта, будет автоматически продлен на 90 календарных дней со дня истечения срока исполнения таких предписаний без заявлений и ходатайств контролируемых лиц.

Жители области вправе направить ходатайство о дополнительном продлении срока исполнения предписания.

Проверка предписаний, срок исполнения которых истек до 10 марта, состоится в 2023 году.

Заместитель руководителя регионального управления Росреестра Анна Иванова в период действия моратория рекомендует:

проверить границы своего земельного участка, при необходимости пригласить кадастрового инженера для определения границ;

обратить внимание на категорию и вид разрешенного использования земельного участка, поскольку использование земельного участка не в соответствии с установленным видом может повлечь нарушение требований закона.

«Напоминаем, чтобы не стать нарушителем, обладателям заброшенных земельных участков, предназначенных для строительства, садоводства, огородничества, следует начать использовать свои земельные участки», – предупредили в учреждении.