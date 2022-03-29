Сбер расширил ипотеку для самозанятых

Любой самозанятый теперь может взять ипотеку в Сбере онлайн на Домклик, подтвердив свой доход справкой о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Это стало возможным после того, как Сбер расширил свою программу жилищного кредитования для самозанятых. Ранее она распространялась только на граждан, зарегистрированных в сервисе «Свое дело» и получающих профессиональный доход на карту Сбера.
По программе можно приобрести жилье на вторичном рынке или в новостройке, загородный дом, дачу, машино-место и гараж. Условия идентичны условиям аналогичной программы для граждан, работающих по найму. Единственное ограничение - программа не распространяется на индивидуальное жилищное строительство.
Подобрать подходящую недвижимость можно онлайн на Домклик.