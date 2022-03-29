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Росреестр ответит на вопросы псковичей о земельном законодательстве

Две тематические «горячие линии» состоятся на текущей неделе в управлении Росреестра по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

31 марта с 11:00 до 12:00 начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко ответит на вопросы относительно профилактики и противодействия коррупции по телефону в Пскове 68-74-06.

1 апреля с 15:00 до 16:00 заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Светлана Пютцеп ответит на вопросы заявителей, связанные с разъяснением обязательных требований земельного законодательства РФ по телефону в Пскове 68-74-64.