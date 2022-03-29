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Сбербанк выдаст ипотеку на ранее одобренных условиях 10 тысячам заемщиков соцкатегорий

01.04.2022 15:45|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк проведет ипотечные сделки, которые были назначены на 29 и 30 марта и переведены в отказ, по ставкам, действующим на момент одобрения заявок, для социально уязвимых категорий граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, решение коснется 10 тысяч заемщиков.

Ипотечные кредиты по текущим ставкам будут оформлены для семей, у которых на данный момент нет какого-либо жилья в собственности, родителей-одиночек, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Также сделки проведут для заемщиков, использующих в качестве первоначального взноса государственный жилищный сертификат на покупку недвижимости для определенных категорий льготников — например, ветеранов ВОВ, чернобыльцев, сотрудников ОВД и МЧС, переселенцев, сирот, семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

При этом Сбер продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по ипотечным программам с государственной поддержкой («Господдержка-2020», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека») на текущих условиях. Клиенты могут получить ипотечный кредит по текущим условиям, заключив кредитный договор вплоть до 6 апреля текущего года.

Текущая ставка в банке на квартиры в новостройках по льготной ипотеке для семей с детьми составляет от 4,7%, по программе «Господдержка-2020» — от 5,85%, по «Дальневосточной ипотеке» — от 0,1%.

Клиенты Сбербанка могут подать заявку на возмещение услуг, оказанных банком и дочерними компаниями банка по подготовке к сделке.

Теги: #ипотека #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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