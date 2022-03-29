Недвижимость

Минцифры может снизить порог по льготной ипотеке для некоторых специалистов

Минцифры РФ может снизить на 50 тысяч рублей минимальный порог дохода для получения IT-специалистами льготной ипотеки, также на пять лет могут быть расширены возрастные рамки для ее оформления, сообщает ведомство.

«Минцифры России внимательно изучило реакцию отрасли и внесло изменения. Предлагаем такую меру поддержки распространить на IT-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов», - приводит сообщение РИА Новости.

На льготу могли претендовать IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей - в регионах.

Помимо этого, глава Минцифры Максуд Шадаев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что процедура подачи заявлений для получения отсрочки от армии будет проходить в электронном виде. За 50 дней до начала призыва аккредитованной IT-компании необходимо подать списки сотрудников, которые соответствуют критериям. Минцифры в течение 20 дней будет собирать и проверять информацию, а затем направит данные в Минобороны России.

«Организация имеет шансы потерять аккредитацию и льготы, если поданные заявления не будут соответствовать требованиям. Планируется, что форма подачи заявлений будет запущена с 15 апреля», - уточнили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.