Недвижимость

Бастрыкин поставил на контроль вопрос расселения из аварийного жилья в Псковской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль рассмотрение обращения жительницы Псковской области о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов местного самоуправления по расселению из аварийного фонда, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В информационный центр Следственного комитета России в мессенджере «Телеграм» обратилась женщина, которая заявила о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами. Она пояснила, что, несмотря на наличие судебных решений, сотрудники местной администрации не обеспечивают расселение аварийных домов, ссылаясь на отсутствие финансирования.

Председатель СК России поставил на контроль ход и результаты рассмотрения данного обращения в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что до сентября 2025 года в Псковской области планируют расселить более 200 аварийных многоквартирных домов.